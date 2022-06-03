Limonata Tarifi
Sıcak havalarda serinlemek için çözüm arıyorsanız işte size buz gibi limonata tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Limonlardan 5 tanesinin ve portakalların kabuğunu rendenin ince tarafı ile rendeleyin ve suyunu sıkın. Limon ve portakal kabuğu rendesi, limon- portakal suyu ve toz şekeri bir kavanoza doldurun.
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2
Kapağını kapattıktan sonra sallayarak iyice karıştırın. Bu şekilde buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün üzerine su ekleyip 1 saat daha bekletin.
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3
Süzüp bir sürahiye aktarın. Kalan limonu dilimleyip üzerine ekleyin. Nane yaprakları ve buz ekledikten sonra servis yapın.
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