İncirli, Yaban Mersinli Smoothie
İncirli ve Yaban Mersinli Smoothie Tarifi: Doğal Tatlarla Dolu Besleyici Bir İçecek! Taze incir ve yaban mersinin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu sağlıklı smoothie, enerjinizi yükseltecek ve gününüze lezzet katacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Taze incirleri yıkayın ve saplarını kesin. İncirleri ortadan ikiye bölün. Muzu soyun ve dilimleyin.
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2
Blender'e incirleri, muzu, sütü, balı, tarçını, bademleri ve yaban mersinini ekleyin.
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3
Karışıma birkaç buz küpü ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
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4
Smoothie'yi bir bardağa dökün ve dilerseniz üzerine birkaç yaban mersini daha ekleyerek süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.
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