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Öğünler SMOOTHIE İncirli, yaban mersinli smoothie

İncirli, Yaban Mersinli Smoothie

İncirli, Yaban Mersinli Smoothie
KOLAY 30 DAKİKA

İncirli ve Yaban Mersinli Smoothie Tarifi: Doğal Tatlarla Dolu Besleyici Bir İçecek! Taze incir ve yaban mersinin muhteşem uyumuyla hazırlanan bu sağlıklı smoothie, enerjinizi yükseltecek ve gününüze lezzet katacak.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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