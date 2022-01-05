Bal Kabaklı Smoothie
Leziz bir bal kabaklı smoothie yapmaya ne dersiniz? Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek vitamin ve mineral deposu bal kabağını sağlıklı bir içecek olarak tüketebilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çiğ fındığı bir kaba alıp, üzerine üç parmak geçecek kadar su ekleyin. Bir gece dinlendirip ertesi gün suyunu süzün. Fındık, Hindistan cevizi yağı ve suyu birlikte blender'de çekip bir kaba alın.
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2
Tarçın, 1 yemek kaşığı bal ve 50 gram bal kabağını blender'de çekin. Kalan bal kabağını, Servis bardaklarına fındıklı karışımı pay edin.
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3
Üzerlerine tarçınlı karışımı koyun. Bal kabağını en üste yerleştirin. Nar serpip servis yapın.
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