Orman Meyveli Smoothie
Orman meyvelerinin harika tatları ile oluşan bu smoothieye bayılacaksınız! İçinizi ferahlatacak, sağlıklı ve kolay hazırlanan bu içeceği evinizde yapmak ve misafirlerinize sunmak sizce de harika olmaz mı?İşte orman meyveli smoothie nasıl yapılır? Orman meyveli smoothie tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bol suda yıkadığınız meyveleri salata kurutucusunda kurutun.
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2
Çileklerin sap kısımlarını çıkarın ve ikiye kesin.
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3
Yaban mersini, ahududu, frenk üzümü taneleri, böğürtlen, çilek ve dağ çileğini blendere alın.
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4
Süt, yoğurt, nane yaprakları ve buz ilave edin. Tüm malzemeyi blenderden geçirin ve bardaklara pay edin. Fazla bekletmeden servis yapın.
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