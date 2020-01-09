Orman meyvelerinin harika tatları ile oluşan bu smoothieye bayılacaksınız! İçinizi ferahlatacak, sağlıklı ve kolay hazırlanan bu içeceği evinizde yapmak ve misafirlerinize sunmak sizce de harika olmaz mı?İşte orman meyveli smoothie nasıl yapılır? Orman meyveli smoothie tarifi...