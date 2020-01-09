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Öğünler SMOOTHIE Orman meyveli smoothie

Orman Meyveli Smoothie

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Orman meyvelerinin harika tatları ile oluşan bu smoothieye bayılacaksınız! İçinizi ferahlatacak, sağlıklı ve kolay hazırlanan bu içeceği evinizde yapmak ve misafirlerinize sunmak sizce de harika olmaz mı?İşte orman meyveli smoothie nasıl yapılır? Orman meyveli smoothie tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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