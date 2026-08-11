Mor Reyhan Şerbeti Tarifi
Mor reyhan, limon ve şekerle hazırlanan bu geleneksel yaz içeceği sofrada doğal bir renk şöleni yaratıyor. Mutlaka deneyin!
Mor Reyhan Şerbeti Malzemeleri
Mor Reyhan Şerbeti Yapılışı
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1
Mor reyhanları bol suyla yıkayıp büyük bir sürahiye veya geniş bir kaseye alın. Üzerine kaynar suyu dökün. Karanfil ve tarçını ekleyin. 15-20 dakika demlenmeye bırakın.
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2
Reyhanları süzmeden önce limon suyunu ilave edin. Limonla temas ettiğinde içeceğin rengi mor tonlardan pembeye doğru değişecektir. Şekeri ekleyip tamamen çözünene kadar karıştırın. İçeceği süzerek buzdolabında soğutun. Buzla servis edin.
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