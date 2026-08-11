Antep Fıstıklı Cold Brew (Pistachio Cold Brew)
Antep fıstığının yoğun aromasıyla cold brew kahveyi bir araya getiren pistachio cold brew, kahve molasını yazlık bir lezzete dönüştürüyor. Bu leziz tarifi kesinlikle denemelisiniz.
Pistachio Cold Brew Malzemeleri
Pistachio Cold Brew Yapılışı
-
1
Kremayı Antep fıstığı ezmesini, balı ve vanilyayı blendera alın. Yaklaşık 20 saniye karıştırarak pürüzsüz bir karışım elde edin.
-
2
İki bardağa buzları paylaştırın. Cold brew kahveyi bardaklara bölüştürün. Fıstıklı karışımı üzerine ekleyin. Antep fıstığı kırıklarıyla tamamlayın. Soğuk bir şekilde servis edin
Sofra’da Bu Ay
- Yunan Adaları'nda Lezzet Festivali
- Zeynep Dinç'ten Pembeli Morlu Yaz Esintileri
- Kuzey Ege'nin En Güzel Yeme&İçme Noktaları
- İnci Bak'tan Yöresel Domateslerle Anadolu Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL