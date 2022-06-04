Amarantlı Yaz Serinliği
Sıcak havaların sağlıklı içeceği
Malzemeler
Yapılışı
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1
Amarantı küçük bir tencereye alın. Üzerine dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve orta ısıda 5-6 dakika haşlayın.
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2
Ocaktan alıp kapağını kapatın ve 20 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda fazla suyunu süzdürün ve soğumaya bırakın.
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3
Soğuduktan sonra diğer tüm malzeme ile birlikte blender'de çekin. Bardaklara pay edip arzuya göre buz ile birlikte servis yapın.
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