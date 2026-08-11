Kore Usulü Karpuzlu Hwachae İçeceği
Kore mutfağının serinletici meyveli içeceği hwachae, karpuz, çilek ve sütlü karışımıyla klasik yaz içeceklerinden ayrılıyor. Karpuzlu hwachae tarifini evde deneyin.
Karpuzlu Hwachae Malzemeleri
Karpuzlu Hwachae Yapılışı
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1
Karpuzun içini kaşık yardımıyla çıkarıp küçük toplar veya küpler halinde doğrayın. Çilekleri dilimleyin, muzu halka şeklinde kesin. Büyük bir kaseye karpuz, çilek, muz ve yaban mersinini alın.
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2
Ayrı bir kapta süt ve balı karıştırın. Sütlü karışımı meyvelerin üzerine dökün. Gazlı limonlu içeceği ilave edip hafifçe karıştırın. Buz ekleyip 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Servisten hemen önce Hindistan cevizi serpin. Hazırladığınız karışımı bardaklayarak servis edin.
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