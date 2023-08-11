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Öğünler SMOOTHIE Yaban mersinli mocktail

Yaban Mersinli Mocktail

Yaban Mersinli Mocktail
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Yaban mersini meyvesi içerdiği besin değerleri nedeniyle birçok faydaya sahiptir. Bu enfes meyve ile yaban mersinli mocktail hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
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