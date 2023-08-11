Yaban Mersinli Mocktail
Yaban mersini meyvesi içerdiği besin değerleri nedeniyle birçok faydaya sahiptir. Bu enfes meyve ile yaban mersinli mocktail hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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Bir bardakta yaban mersinlerinin suyunu ve balı karıştırın. Ardından, bardağı buzla doldurun. Maden suyunu bardağa dökün. Kokteyli karıştırın ve taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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