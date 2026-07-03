Mango Chili Cooler
Mango, lime ve chili ile hazırlanan bu kolay içecek tarifi, yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal. Adım adım tarif ve ipuçlarıyla pratik hazırlık.
Mango Chili Cooler İçin Malzemeler
Mango Chili Cooler Yapılışı
-
1
Bardağın kenarını lime ile ıslatın. Tuz ve chili karışımına batırın.
-
2
Bardağın içine mango püresi, lime suyu ve tatlandırıcıyı koyun. Buz ekleyin. Üzerine sodayı dökün.
-
3
İsterseniz çok az chili serpip karıştırın.
Acıyı çok az kullanın. Bu içecekte acı baskın olmamalı, sadece boğazda hafif bir sıcaklık bırakmalıdır.
Mango tatlı, lime ekşi, chili hafif acı olmalı. Dengeyi bu üçlü kuracaktır. Mango çok tatlıysa şurubu azaltabilirsiniz.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Yaratıcı ve Güçlü Tabaklar
- Proteinin En Lezzetli Halleri
- İnci Bak'tan İmza Kaseler
- 76 Tarif Hızlı Kolay Lezzetli!
ve Daha Fazlası ...ABONE OL