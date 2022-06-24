Karpuzlu Ferahlatan İçecek
Yaz sıcaklarında serinletecek içecek tarifimizle karşınızdayız. Karpuz ve limonla yapabileceğiniz ferahlatan içecek tarifimiz sizlerle.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Limon kabuklarını 5-10 dakika aromasını verene kadar ovun. Daha sonra cam bir kavanoz içinde balla karıştırın.
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2
Üzerine limon suyu ve 2 su bardağı suyu ekleyerek karıştırın. Soğuması için buzdolabında bekletin. 4 su bardağı suyu olacak kadar karpuzu blenderdan geçirin.
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3
Buzdolabında soğuyan limonatayla karıştırın. Küp doğranmış karpuzlarla ve limonlarla birlikte servis yapın.
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