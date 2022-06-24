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Öğünler SMOOTHIE Karpuzlu ferahlatan içecek

Karpuzlu Ferahlatan İçecek

Karpuzlu Ferahlatan İçecek
KOLAY 15 DAKİKA

Yaz sıcaklarında serinletecek içecek tarifimizle karşınızdayız. Karpuz ve limonla yapabileceğiniz ferahlatan içecek tarifimiz sizlerle.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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