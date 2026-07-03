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Öğünler Smoothie Hibiscus berry cooler

Hibiscus Berry Cooler

Hibiscus Berry Cooler
ORTA

Hibiskus çayını kullanarak hazırlayacağınız bu serinletici hibiskus berry cooler tarifi, yaz günlerinde vazgeçilmeziniz olacak. İşte detaylar ve adımlar.

Hibiscus Berry Cooler İçin Malzemeler

Hibiscus Berry Cooler Yapılışı

  • 1

    Hibiskus çayını demleyin, süzün ve soğutun.

  • 2

    Bardağa meyve püresi, limon suyu ve şeker şurubunu ekleyin.

  • 3

    Buz koyun. Üzerine hibiskus çayını dökün. En son soda ekleyip, hafifçe karıştırın.

    AŞÇININ NOTU
    Meyve püresini süzersen daha temiz ve pürüzsüz bir içecek olucaktır. Süzmezseniz daha doğal ve meyveli görünür.

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