Hibiscus Berry Cooler
Hibiskus çayını kullanarak hazırlayacağınız bu serinletici hibiskus berry cooler tarifi, yaz günlerinde vazgeçilmeziniz olacak. İşte detaylar ve adımlar.
Hibiscus Berry Cooler İçin Malzemeler
Hibiscus Berry Cooler Yapılışı
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1
Hibiskus çayını demleyin, süzün ve soğutun.
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2
Bardağa meyve püresi, limon suyu ve şeker şurubunu ekleyin.
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3
Buz koyun. Üzerine hibiskus çayını dökün. En son soda ekleyip, hafifçe karıştırın.Meyve püresini süzersen daha temiz ve pürüzsüz bir içecek olucaktır. Süzmezseniz daha doğal ve meyveli görünür.
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