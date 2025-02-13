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Öğünler SMOOTHIE Zencefilli, pazılı içecek

Zencefilli, Pazılı İçecek

Zencefilli, Pazılı İçecek
KOLAY 5 DAKİKA

Zencefilli, Pazılı İçecek: Zencefilin sıcak aroması ve pazının taptaze yeşiliyle, sağlık dolu bir canlanma!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yeşil elmayı yıkayın. Çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Portakalın kabuğunu soyun ve dilimleyin. Pazı yapraklarını iyice yıkayın.
  • 2

    Yeşil elma, portakal, paı yaprakları ve zencefili blender'a alın. Üzerine suyu ilave edin.

  • 3

    Tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız içeceği bekletmeden servis yapın.

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