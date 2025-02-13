Zencefilli, Pazılı İçecek
Zencefilli, Pazılı İçecek: Zencefilin sıcak aroması ve pazının taptaze yeşiliyle, sağlık dolu bir canlanma!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yeşil elmayı yıkayın. Çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Portakalın kabuğunu soyun ve dilimleyin. Pazı yapraklarını iyice yıkayın.
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2
Yeşil elma, portakal, paı yaprakları ve zencefili blender'a alın. Üzerine suyu ilave edin.
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3
Tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız içeceği bekletmeden servis yapın.
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