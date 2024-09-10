Limonata
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Limonları yıkayın. Derin bir kabın içerisine, rendenin iri kısmıyla 5 adet limonun kabuğunu rendeleyin. Beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin. Bu kısımlar acı bir tat verir.
-
2
Rendelenmiş limon kabuklarının üzerine toz şeker ekleyin ve iyice ovalayın. Daha sonra kabuğunu rendelediğiniz limonun suyunu sıkıp ilave edin. Kalan limonu kabuklarıyla birlikte 4-5 parçaya bölerek, onu da üzerine katın. Şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırın.
-
3
Tüm karışımı bir süzgece aktarıp, spatula ya da kaşık yardımıyla bastıra bastıra geniş bir kaba süzün. Üzerine suyu ekleyip, sürahiye alarak buzdolabında soğumaya bırakın. Buz, limon dilimi ve dilerseniz nane yaprağı ilave edip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL