Tüm karışımı bir süzgece aktarıp, spatula ya da kaşık yardımıyla bastıra bastıra geniş bir kaba süzün. Üzerine suyu ekleyip, sürahiye alarak buzdolabında soğumaya bırakın. Buz, limon dilimi ve dilerseniz nane yaprağı ilave edip servis yapın.