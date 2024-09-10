Tarif Ara
Öğünler SMOOTHIE Limonata

Limonata

Limonata
KOLAY 25 DAKİKA

Yaz sıcaklarında çok hoşunuza gidecek pratik yapımıyla buz gibi limonata tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Limonları yıkayın. Derin bir kabın içerisine, rendenin iri kısmıyla 5 adet limonun kabuğunu rendeleyin. Beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin. Bu kısımlar acı bir tat verir.

  • 2

    Rendelenmiş limon kabuklarının üzerine toz şeker ekleyin ve iyice ovalayın. Daha sonra kabuğunu rendelediğiniz limonun suyunu sıkıp ilave edin. Kalan limonu kabuklarıyla birlikte 4-5 parçaya bölerek, onu da üzerine katın. Şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırın.

  • 3

    Tüm karışımı bir süzgece aktarıp, spatula ya da kaşık yardımıyla bastıra bastıra geniş bir kaba süzün. Üzerine suyu ekleyip, sürahiye alarak buzdolabında soğumaya bırakın. Buz, limon dilimi ve dilerseniz nane yaprağı ilave edip servis yapın.

