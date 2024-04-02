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Öğünler SMOOTHIE Kefirli muzlu içecek

Kefirli Muzlu İçecek

Kefirli Muzlu İçecek
KOLAY 5 DAKİKA

Bu akşamın iftar sofrasına yemekten sonra tatlı ihtiyacını giderecek lezzetli mi lezzetli bir ‘kefirli, muzlu içecek’ hazırladık. Yapımı son derece pratik olan, besleyici değeri yüksek kefirli, muzlu içecek, büyük küçük her damak tadını mutlu edecek.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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