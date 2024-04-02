Kefirli Muzlu İçecek
Bu akşamın iftar sofrasına yemekten sonra tatlı ihtiyacını giderecek lezzetli mi lezzetli bir ‘kefirli, muzlu içecek’ hazırladık. Yapımı son derece pratik olan, besleyici değeri yüksek kefirli, muzlu içecek, büyük küçük her damak tadını mutlu edecek.
Malzemeler
Yapılışı
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Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Bütün malzemeleri Arnica Go Kişisel Blender haznesine alın ve kıvam alana kadar karıştırın. Üzerine tarçın gezdirerek servis yapın.
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