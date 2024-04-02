Kefirli Muzlu İçecek

Bu akşamın iftar sofrasına yemekten sonra tatlı ihtiyacını giderecek lezzetli mi lezzetli bir ‘kefirli, muzlu içecek’ hazırladık. Yapımı son derece pratik olan, besleyici değeri yüksek kefirli, muzlu içecek, büyük küçük her damak tadını mutlu edecek.