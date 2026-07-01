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Öğünler Smoothie Hibiskuslu limonata

Hibiskuslu Limonata

Hibiskuslu Limonata
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Hibiskuslu limonata yapımı hakkında detaylar, malzemeler ve püf noktalarıyla ferahlatıcı içeceğin tarifini öğrenin.

Hibiskuslu Limonata İçin Malzemeler

Hibiskuslu Limonata Yapılışı

  • 1

    Hibiskusu sıcak suda 7-10 dakika demleyin. Süzün ve tamamen soğutun.

  • 2

    Bardağa limon suyunu ve tatlandırıcıyı koyun. Üzerine soğuk hibiskus çayını ekleyin.

  • 3

    Bol buz koyun. En son sodayı ekleyin.

  • 4

    Limon dilimi ve meyveyle servis edin.

    AŞÇININ NOTU

    Hibiskusu çok uzun demlemeyin, tadı fazla buruk ve ekşi olabilir. 7-10 dakika yeterli olacaktır.

    Hibiskus doğal olarak ekşimsi olduğu için tatlandırıcıyı kontrollü ama yeterli kullanmak gerekir. Tatlılık az olursa içecek fazla sert gelebilir.

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