Hibiskuslu Limonata

AŞÇININ NOTU

Hibiskusu çok uzun demlemeyin, tadı fazla buruk ve ekşi olabilir. 7-10 dakika yeterli olacaktır.

Hibiskus doğal olarak ekşimsi olduğu için tatlandırıcıyı kontrollü ama yeterli kullanmak gerekir. Tatlılık az olursa içecek fazla sert gelebilir.