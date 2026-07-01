Hibiskuslu Limonata
Hibiskuslu limonata yapımı hakkında detaylar, malzemeler ve püf noktalarıyla ferahlatıcı içeceğin tarifini öğrenin.
Hibiskuslu Limonata İçin Malzemeler
Hibiskuslu Limonata Yapılışı
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1
Hibiskusu sıcak suda 7-10 dakika demleyin. Süzün ve tamamen soğutun.
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2
Bardağa limon suyunu ve tatlandırıcıyı koyun. Üzerine soğuk hibiskus çayını ekleyin.
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3
Bol buz koyun. En son sodayı ekleyin.
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4
Limon dilimi ve meyveyle servis edin.
Hibiskusu çok uzun demlemeyin, tadı fazla buruk ve ekşi olabilir. 7-10 dakika yeterli olacaktır.
Hibiskus doğal olarak ekşimsi olduğu için tatlandırıcıyı kontrollü ama yeterli kullanmak gerekir. Tatlılık az olursa içecek fazla sert gelebilir.
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