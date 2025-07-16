Yoğurma kabına su, maya ve şekeri alın. Un ve tuzu azar azar ekleyerek karıştırın. Akışkan bir hamur elde edince, mayalanması için 1 saat bekletin. Avucunuza hamur alın. Sıktığınızda baş ve işaret parmağınızın ortasından çıkan hamuru ayçiçeği yağına batırdığınız yemek kaşığına alıp ısınmış ama kızgın olmayan yağın içine kızarmaya bırakın. Aynı işlemi kızarma tenceresi dolana kadar yapın.