Lokma
Dışı çıtır, içi yumuşacık ve altın renginde kızarmış Lokma tatlısı, her lokmasında geleneksel lezzetin izini taşıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alın. 15 dakika kaynatıp limon ekleyin ve soğuması için kenara alın.
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2
Yoğurma kabına su, maya ve şekeri alın. Un ve tuzu azar azar ekleyerek karıştırın. Akışkan bir hamur elde edince, mayalanması için 1 saat bekletin. Avucunuza hamur alın. Sıktığınızda baş ve işaret parmağınızın ortasından çıkan hamuru ayçiçeği yağına batırdığınız yemek kaşığına alıp ısınmış ama kızgın olmayan yağın içine kızarmaya bırakın. Aynı işlemi kızarma tenceresi dolana kadar yapın.
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3
Lokmalar iyice kızardıktan sonra kevgir yardımıyla yağdan alıp soğuk şerbetin içine atın. 10-20 saniye kadar şerbetin içinde çevirin. Servis tabağına alın. Damak zevkinize göre sade, tarçınlı ya da Antep fıstıklı olarak servis yapın.
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