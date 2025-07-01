Karanfil Aromalı Şambali
Geleneksel tatlıya benzersiz dokunuş: Karanfil Aromalı Şambali, baharatın sıcaklığıyla sofralarınızı şenlendiriyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir kapta tüm hamur malzemelerini karıştırıp akışkan bir kek hamuru elde edin. Kıvam sizi yanıltmasın, irmik bekledikçe şişeceği için ilave yapmayın.
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2
Dikdörtgen cam bir fırın kabını biraz zeytinyağı ile yağlayın. Hamuru içine döküp kaşıkla yayın. İsterseniz buzdolabında 2-3 saat, isterseniz buzlukta 40-45 dakika dinlendirin.
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3
Bu arada şerbeti kaynatın. Ocaktan alınca şerbetin içine aroma için birkaç karanfil ve servis için birkaç dilim limon atın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
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4
Buzdolabından veya buzluktan çıkardığınız şambaliyi dilimleyin. Dilimlerin üzerine fıstık koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika üzeri altın renginde kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca 5-10 dakika bekleyip üzerine soğumuş şerbeti dökün. Dilimlerin arasından tekrar bıçakla geçip buzdolabına kaldırın. Soğuk olarak servis yapın.
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