Antep Fıstıklı İrmik Tatlısı
Özellikle Ramazan ayının gözdesi olan antep fıstıklı irmik tatlısı, hafif şerbetiyle lezzetini bu tarifte buluşturuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için tüm malzemeyi bir tencereye alın ve 5 dakika kaynatıp, soğumaya bırakın. Diğer taraftan oda sıcaklığındaki yumurta, yoğurt, ayçiçek yağ, irmik, un, rendelenmiş limon kabuğu, kabartma tozu ve vanilyayı iyice yoğurun.
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2
Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzun içinde açın. Ortalarına file antep fıstığı yerleştirip, kapatın ve elinizde yuvarlayın. İrmiğe bulayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak ve birleşme yerleri alta gelecek şekilde yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Fırından alıp, 10 dakika ılınmaya bırakın. Ilık hamurların üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince üzerini kıyılmış file antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.
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