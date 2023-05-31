Antep Fıstıklı İrmik Tatlısı

Şerbet için tüm malzemeyi bir tencereye alın ve 5 dakika kaynatıp, soğumaya bırakın. Diğer taraftan oda sıcaklığındaki yumurta, yoğurt, ayçiçek yağ, irmik, un, rendelenmiş limon kabuğu, kabartma tozu ve vanilyayı iyice yoğurun.