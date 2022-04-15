Leblebi Helvası
Tarifimiz Mardin’den. Reçetesi Ebru Baybara Demir’e ait olan leblebi helvası hem tadı hem de kıvamı ile iddia ediyoruz favori tatlınız olacak. Yanında dondurmasıyla taze meyvelerden hazırlanmış reçel-marmelat eşliğinde damakları şenlendirecek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şeker ve sütü tencerede karıştırıp iyice sıcak hale getirin. Tuzsuz ve kavrulmuş sarı leblebileri ince öğüterek hazırladığınız leblebi ununu yapışmaz yüzeyli tavada nemi geçene kadar kavurun.
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2
Ayçiçeği yağını ekleyip 2-3 dakika kavurmaya devam edin. Tereyağını ekledikten sonra bu kavurma işlemi 30 dakika daha devam etmeli.
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3
İsteğe bağlı olarak vanilya ile şekerli kaynar sütü bir defada ekleyin. Hızlıca karıştırıp özleşmesini sağlayın. Limon suyunu ilave ettikten sonra karıştırmaya ara vermeden koyulaşana kadar pişirin.
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4
Helvayı özellikle ve mümkünse mermer bir zemine dökün. 10-15 dakika dinlendikten sonra ahşap bir spatula yardımıyla helvayı 30-35 dakika döverek karıştırın.
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5
Bu işlem helvaya güzel bir kıvam katacaktır. Soğumuş olan helvayı dilediğiniz gibi şekillendirip yanında sade dondurma ile servis yapın.
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