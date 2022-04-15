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Leblebi Helvası

Leblebi Helvası
ORTA 60 DAKİKA

Tarifimiz Mardin’den. Reçetesi Ebru Baybara Demir’e ait olan leblebi helvası hem tadı hem de kıvamı ile iddia ediyoruz favori tatlınız olacak. Yanında dondurmasıyla taze meyvelerden hazırlanmış reçel-marmelat eşliğinde damakları şenlendirecek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şeker ve sütü tencerede karıştırıp iyice sıcak hale getirin. Tuzsuz ve kavrulmuş sarı leblebileri ince öğüterek hazırladığınız leblebi ununu yapışmaz yüzeyli tavada nemi geçene kadar kavurun.

  • 2

    Ayçiçeği yağını ekleyip 2-3 dakika kavurmaya devam edin. Tereyağını ekledikten sonra bu kavurma işlemi 30 dakika daha devam etmeli.

  • 3

    İsteğe bağlı olarak vanilya ile şekerli kaynar sütü bir defada ekleyin. Hızlıca karıştırıp özleşmesini sağlayın. Limon suyunu ilave ettikten sonra karıştırmaya ara vermeden koyulaşana kadar pişirin.

  • 4

    Helvayı özellikle ve mümkünse mermer bir zemine dökün. 10-15 dakika dinlendikten sonra ahşap bir spatula yardımıyla helvayı 30-35 dakika döverek karıştırın.

  • 5

    Bu işlem helvaya güzel bir kıvam katacaktır. Soğumuş olan helvayı dilediğiniz gibi şekillendirip yanında sade dondurma ile servis yapın.

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