Tarifimiz Mardin’den. Reçetesi Ebru Baybara Demir’e ait olan leblebi helvası hem tadı hem de kıvamı ile iddia ediyoruz favori tatlınız olacak. Yanında dondurmasıyla taze meyvelerden hazırlanmış reçel-marmelat eşliğinde damakları şenlendirecek.