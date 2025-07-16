Goncagül Tatlısı
Gül şeklindeki görünümüyle hem göze hem damağa hitap eden Goncagül Tatlısı, şerbetli tatlı severler için zarif ve lezzetli bir alternatif!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alın. Orta ateşte 20 dakika kaynatın. Tencereyi ocaktan alın ve şerbete limon suyunu ekleyip karıştırın. Soğumasını sağlayın.
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2
Hamuru için yoğurt, oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, zeytinyağı ve yumurtayı hamur yoğurma kabına alın. Tahta bir kaşıkla karıştırın. İrmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Bezeleri bıçakla dört eşit parçaya ayırın.
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3
Dört adet minik hamur parçasını 6-7 cm uzunluğunda parçalar şeklinde hazırlayın. İki parçayı yarım cevizi saracak şekilde karşılıklı yerleştirin. Diğer iki parçayı da diğer iki hamurun kat yerlerini ortalayacak şekilde yerleştirin. Kalan hamur parçalarını aynı şekilde hazırlayıp tereyağı sürülmüş fırın tepsisine dizin.
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4
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alır almaz üzerine soğuk şerbeti iki seferde 15'er dakika aralıklarla gezdirin. Şerbeti çekince servis yapın.
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