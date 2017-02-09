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Peynirli İrmik Helvası

Peynirli İrmik Helvası

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle peynirli irmik helvası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Öncelikle şerbet için toz şeker, su ve sütü bir tencerede kaynatıp, soğumaya bırakın.Tereyağını bir tencerede eritin ve içine irmiği ilave edip, kısık ateşte irmiğin rengi dönene kadar kavurun. Şerbeti kavurduğunuz irmiğin içine dökerken bir yandan da karıştırmaya devam edin.

  • 2

    Şerbeti çekene kadar karıştırın ve istediğiniz kıvama geldiğinde 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin. Tekrar karıştırdıktan sonra helvanın ortasını açın ve elinizle didiklediğiniz peyniri koyun. Üzerini helvayla örtün ve tencerenin ağzını kapatıp, 10 dakika demlenmeye bırakın.

  • 3

    Daha sonra helvayı iyice karıştırın.Dilerseniz ıslatılmış bir kaseye doldurup, servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Toz tarçın ve nane yaprağı ile süsleyip, sıcak veya ılık olarak servis yapın

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