Peynirli İrmik Helvası

Öncelikle şerbet için toz şeker, su ve sütü bir tencerede kaynatıp, soğumaya bırakın.Tereyağını bir tencerede eritin ve içine irmiği ilave edip, kısık ateşte irmiğin rengi dönene kadar kavurun. Şerbeti kavurduğunuz irmiğin içine dökerken bir yandan da karıştırmaya devam edin.