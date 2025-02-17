Golf Maraşım’dan Ramazan Sofralarına Enfes Çikolatalı Baklava Tarifi
Türkiye’nin lider dondurma üreticilerinden Golf Dondurma, yüzde 81 oranında süt içeren, Üstün Lezzet Ödüllü Maraşım ile tüketicilerini lezzete doyuruyor. Yerel üreticilerden temin ettiği sütle ülke ekonomisine katkı sağlayan Golf Dondurma, glikoz şurubu ve süt tozu içermeyen doğal lezzetiyle 7’den 70’e herkesin favorisi olmaya devam ediyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan baklavaya çikolatalı bir yorum katan Golf Dondurma, baklava arası Golf Maraşım ile iftar sofralarını bir lezzet şölenine dönüştürüyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle 250 gram tereyağını kısık ateşte eritmeye başlayın. Eritme işlemi tamamlandıktan sonra üzerinde biriken köpükleri dikkatlice alın ve dibinde kalan süt tortusunu ayırın.
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2
Köpükten arındırılmış tereyağının içine 2,5 yemek kaşığı kakao ekleyin ve hala ılıkken karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.
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3
Şerbet yerine tatlılığı doğrudan içerisine eklenen 140 gram toz şeker ile sağlayacağız. Böylece daha hafif ve dengeli bir tat elde edileceğiz.
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4
Dikdörtgen şeklinde bir tepsi kullanacağımız için tepsiye uygun olacak şekilde baklava yufkalarını kesin.
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5
Her bir yufkayı tek tek çikolatalı yağ ile yağlayın ve üzerine üç tutam şeker serpiştirin. Bu işlemleri tüm yufkalara uygulayın. En üste konulacak üç yufkaya biraz daha yoğun yağ sürerken, şeker miktarını azaltın. En üst katmana ise hiç şeker eklemeyin.
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6
Baklava kenarlarını düzgün bir görünüm elde etmek için bıçakla kesin. Kenardan çıkan parçaları atmayın, bunları fırında ayrıca kızartabilirsiniz!
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7
Taban oluşturmak için yufkaların yarısından 3-4 yaprak daha azını tepsiye yerleştirin.
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8
Antep fıstıklarını iri şekilde doğrayın ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile bir dakika kadar kavurun. Buradaki amaç, fıstıkların hafifçe parlamasını sağlamak. Fazla kavurmamaya dikkat edin!
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9
Kavrulmuş fıstıkları tepsiye serpiştirin ve üzerine kalan yufkaları dizin.
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10
Baklava dilimlerini kesin. Kesim işleminden sonra üst katmanlara hafifçe bombe vererek şekil kazandırabilirsiniz.
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11
Hazırladığınız baklavayı 180 derece fırında alt-üst fansız ayarda 25 dakika pişirin.
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12
Fırından çıkardıktan sonra baklavayı sıcağıyla hemen tüketmeyin! Bir süre soğumaya bırakın, böylece kıtırlığını koruyacaktır.
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13
Soğuyan baklava dilimlerinin arasına Golf Maraşım Sade'yi ekleyerek tatlınıza serin ve enfes bir dokunuş katın. Artık servise hazır, afiyet olsun!
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