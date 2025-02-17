Golf Maraşım’dan Ramazan Sofralarına Enfes Çikolatalı Baklava Tarifi

Her bir yufkayı tek tek çikolatalı yağ ile yağlayın ve üzerine üç tutam şeker serpiştirin. Bu işlemleri tüm yufkalara uygulayın. En üste konulacak üç yufkaya biraz daha yoğun yağ sürerken, şeker miktarını azaltın. En üst katmana ise hiç şeker eklemeyin.