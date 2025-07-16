Havuç Dilimi Baklava
İncecik açılmış hamuru, bol fıstıklı iç harcı ve iri dilimleriyle Havuç Dilimi Baklava, baklava tutkunlarına şölen yaşatır!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için yoğurma kabına un dışında diğer malzemeleri alın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin ve yoğurun. Üzerini bir bezle örtüp 1 saat dinlendirin.
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2
Hamuru yoğurup önce ikiye sonra 20 parçaya bölerek bezeler yapın. Üzerini örtün ve 1 saat daha dinlendirin. Tezgaha nişasta serpip bezeleri parmaklarınızla bastırarak çay tabağı büyüklüğünde açın. Bolca nişasta serpin ve üzerini örterek 15 dakika daha dinlendirin ve incecik açın.
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3
Yuvarlak, orta boy bir tepsiye açtığınız nişastalı hamurların 10 tanesini üst üste yayın. Bolca ceviz serpip üzerine kalan 10 adet yufkayı da yerleştirin. Havuç dilimi olacak şekilde 16 eşit parçaya kesin. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrollü olarak pişirin.
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4
Kızarması için son 5 dakikasını 170-180 dereceye getirerek pişirmeye devam edin. Soğuması için kenara alın.
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5
Şerbet için su ve şekeri tencereye alın. Orta ısıda 30 dakika kaynatın. Şerbeti ocaktan almadan önce 1 dilim limon ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın. Ilık şerbeti tatlının her yerine gelecek şekilde dökün. 2 saat dinlendirip servis yapın.
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