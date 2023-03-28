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Güllaç Şöbiyet

Güllaç Şöbiyet
ORTA 45 DAKİKA

Ramazan ayının güzelliklerinden güllaç bu sefer şerbetli tatlıların en sevilenlerinden şöbiyetle birleşiyor. Baklavadan daha hafif bir hale gelen bu güllaç şöbiyet tarifini denemeyi unutmayın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca limon suyunu ekleyin ve 10-12 dakika daha kaynatmaya devam edin.

  • 2

    İç harç için süt, şeker, mısır nişastası, irmik, un ve vanilyayı bir tencerede sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebiden daha yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle çırparak pişirmeye devam edin.

  • 3

    Ocaktan alıp soğuması için 1-2 saat dinlenmeye bırakın. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye bölün ve sıcak sütle hafif ıslatın.

  • 4

    Islanan güllaç yapraklarının dış kısmını düzgünce içe katlayın ve yağlayın. Yağlanan yaprakların üzerine bir tatlı kaşığı irmikli harçtan ve bir tutam da Antep fıstığından koyarak muska şeklinde sarın.

  • 5

    Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak tatlıyı ılık şerbete atın. 2 dakika sonra alıp servis tabağına yerleştirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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