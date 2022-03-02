Tarif Ara
Öğünler Şerbetli Tatlılar Kabaklı saraylı

Kabaklı Saraylı

Kabaklı Saraylı
ORTA

Şerbetli bir tatlı olan kabaklı saraylı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla kabaklı saraylı tatlısı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Harç için kabukları temizlenip kalın rendelenmiş bal kabağı ve kalan malzemeyi geniş bir kapta iyice harmanlayın. Hamur için yumurta, yoğurt, sirke ve tuzu karıştırın.

  • 2

    Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin ve yoğurun. Ortasını açıp yağı ilave edin ve hamura yedirin.

  • 3

    Üzerine nemli bir mutfak bezi örtüp 25 dakika dinlendirin. Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp oklava yardımıyla ince olacak şekilde yufkalar açın.

  • 4

    2 adet yufkanın arasına eritilmiş tereyağı sürün ve ortadan ikiye katlayın. Uzun kenarına harçtan yayıp rulo şeklinde sarın.

  • 5

    Daha sonra büzerek tereyağı ile yağlanmış fırın tepsisinin ortasına yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şeklide hazırlayıp, tepsideki hamurların kenarlarına yerleştirin.

  • 6

    Üzerlerini yağlayıp önceden ısıtılmış 160 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp ilk sıcağı çıkınca dilimleyin. Şerbet için bir tencerede toz şekeri ve suyu kaynatın.

  • 7

    Şerbet kıvam alınca üzerine yarım limonun suyunu ilave edin. Dilimlenmiş ılık tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kibrit Baklavası
KOLAY 20 DAKİKA

Kibrit Baklavası

Kakaolu gül tatlısı

Kakaolu gül tatlısı

Karanfilli Tatlı
ORTA

Karanfilli Tatlı

Un Helvası

Un Helvası