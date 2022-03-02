Kabaklı Saraylı
Şerbetli bir tatlı olan kabaklı saraylı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla kabaklı saraylı tatlısı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Harç için kabukları temizlenip kalın rendelenmiş bal kabağı ve kalan malzemeyi geniş bir kapta iyice harmanlayın. Hamur için yumurta, yoğurt, sirke ve tuzu karıştırın.
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2
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin ve yoğurun. Ortasını açıp yağı ilave edin ve hamura yedirin.
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3
Üzerine nemli bir mutfak bezi örtüp 25 dakika dinlendirin. Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıp oklava yardımıyla ince olacak şekilde yufkalar açın.
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4
2 adet yufkanın arasına eritilmiş tereyağı sürün ve ortadan ikiye katlayın. Uzun kenarına harçtan yayıp rulo şeklinde sarın.
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5
Daha sonra büzerek tereyağı ile yağlanmış fırın tepsisinin ortasına yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şeklide hazırlayıp, tepsideki hamurların kenarlarına yerleştirin.
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6
Üzerlerini yağlayıp önceden ısıtılmış 160 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp ilk sıcağı çıkınca dilimleyin. Şerbet için bir tencerede toz şekeri ve suyu kaynatın.
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7
Şerbet kıvam alınca üzerine yarım limonun suyunu ilave edin. Dilimlenmiş ılık tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün ve servis yapın.
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