Lor Tatlısı
Hafif ve lezzetli bir tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için su ve toz şekeri 5 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Daha sonra soğumaya bırakın.
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2
Lor tatlısı için lor peyniri ve yumurtayı pütürsüz bir kıvam alana dek blenderden geçirin. Kalan malzemeyi ilave edip elinizde yoğurun. Hamuru sıkma torbasına alıp, fırın tepsisine aralıklı olarak sıkın.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Soğuyunca servis yapın.
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