Tarif Ara
Öğünler Şerbetli Tatlılar Lor tatlısı

Lor Tatlısı

Lor Tatlısı
ORTA

Hafif ve lezzetli bir tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için su ve toz şekeri 5 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Daha sonra soğumaya bırakın.

  • 2

    Lor tatlısı için lor peyniri ve yumurtayı pütürsüz bir kıvam alana dek blenderden geçirin. Kalan malzemeyi ilave edip elinizde yoğurun. Hamuru sıkma torbasına alıp, fırın tepsisine aralıklı olarak sıkın.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Soğuyunca servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kaşık Helvası

Kaşık Helvası

Meyveli ve Kremalı Revani
ORTA 20 DAKİKA

Meyveli ve Kremalı Revani

Tahin ve Ceviz Soslu Un Helvası

Tahin ve Ceviz Soslu Un Helvası

Şekerpare
KOLAY

Şekerpare