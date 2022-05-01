Meyveli ve Kremalı Revani
Sofralarınızı şenlendirecek, sevdiklerinize keyifle ikram edebileceğiniz lezzetli bir tatlı önerimiz var. Klasik tarifinin dışında sunumuyla sizi mutlu edecek kremalı revani tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için su ve toz şekeri kaynatın. Ocaktan almadan limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. Revani için yumurta ve toz şekeri çırpın.
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2
Ayçiçek yağ ve yoğurdu ekleyin. Kalan malzemeyi katıp homojen bir kıvam alana dek çırpın. Yağlanmış orta boy cam bir fırın kabına veya tepsiye dökün.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 35-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Pişen revaniyi fırından alıp henüz sıcakken, iyice soğumuş şerbeti üzerine dökerek dinlenmeye bırakın.
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4
Kreması için krema dışındaki tüm malzemeyi bir tencereye alıp iyice çırpın. Ardından ocağa alıp orta ateşte karıştırarak pişirin.
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5
Kaynayınca altını kapatıp üzerini streç filmle kaplayarak soğumaya bırakın. Ilındıktan sonra kremayı da ekleyip çırpın. Dinlenen revaninin üzerine kremayı dökün. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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