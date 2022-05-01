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Meyveli ve Kremalı Revani

Meyveli ve Kremalı Revani
ORTA 20 DAKİKA

Sofralarınızı şenlendirecek, sevdiklerinize keyifle ikram edebileceğiniz lezzetli bir tatlı önerimiz var. Klasik tarifinin dışında sunumuyla sizi mutlu edecek kremalı revani tarifi…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için su ve toz şekeri kaynatın. Ocaktan almadan limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. Revani için yumurta ve toz şekeri çırpın.

  • 2

    Ayçiçek yağ ve yoğurdu ekleyin. Kalan malzemeyi katıp homojen bir kıvam alana dek çırpın. Yağlanmış orta boy cam bir fırın kabına veya tepsiye dökün.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 35-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Pişen revaniyi fırından alıp henüz sıcakken, iyice soğumuş şerbeti üzerine dökerek dinlenmeye bırakın.

  • 4

    Kreması için krema dışındaki tüm malzemeyi bir tencereye alıp iyice çırpın. Ardından ocağa alıp orta ateşte karıştırarak pişirin.

  • 5

    Kaynayınca altını kapatıp üzerini streç filmle kaplayarak soğumaya bırakın. Ilındıktan sonra kremayı da ekleyip çırpın. Dinlenen revaninin üzerine kremayı dökün. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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