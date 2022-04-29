AŞAMALARIYLA CEVİZLİ EV BAKLAVASI YAPIMI

Hamur için oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, su, sirke ve yumurtayı bir kabın içinde elinizle karıştırın. Hamur yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar un ekleyip yoğurun.

Hamur pürüzsüz bir kıvam aldığında 16 eşit parçaya bölün. Parçaları elinizle yuvarlayıp üzerini bir bezle örtün ve 1 saat dinlendirin.

Dinlenen bezelerin her birini, çok az nişasta serperek tabak büyüklüğünde açın. Aralarına bol nişasta serperek tüm bezeleri üst üste koyun. Elinizle düzleştirerek hamuru genişletin. Ardından merdane yardımıyla hamuru iki katı olana kadar açın.

Genişleyen her bir yufkayı oklavaya sararak kaldırın ve aralarına bol nişasta serperek tekrar üst üste dizin. Daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlayın. Birbirlerine yapıştığı noktalara nişasta serpin ve yufkalar arkasını gösterecek kadar incelip, boyutu 40 cm çapındaki fırın tepsisinden biraz daha büyük oluncaya kadar açın.

Tepsiyi 2 yemek kaşığı yağ ile yağlayın. 4 adet yufkayı üst üste tepsiye yerleştirin ve ceviz serpin. Tepsinin kenarlarından sarkan kısımları cevizlerin üzerine toplayın.





Baklavayı önce uzunlamasına 2 parmak genişliğinde kesin. Ardından verev kesiklerle tüm tepsiyi dilimleyerek baklava şekli verin.

Eritilmiş tereyağı ve ayçiçek yağını karıştırıp tepsinin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, tepsiyi çevirerek yaklaşık 45 dakika pişirin. İyice kızardıktan sonra fırından alıp soğumaya bırakın.

Şerbeti için toz şeker ve suyu ocağa alın. Kaynayınca altını kısın ve yarım saat kısık ateşte şerbet kıvamını alana kadar pişirin. Ocaktan alıp ılıtın. Baklava iyice ılınınca üzerine ılık şerbeti dökün. İyice çekene kadar bekletip servis yapın.