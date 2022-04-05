Fıstık Dolgulu Şekerpare

Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca limon suyu ekleyin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Tüm hamur malzemesini geniş bir kaba alıp yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.