Fıstık Dolgulu Şekerpare
İftar sofralarının en sevilen tatlılarından olan şekerpareyi, fıstık dolgulu yapabilirsiniz. Farklı sunumu ve kolay tarifiyle Fıstık Dolgulu Şekerpare tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca limon suyu ekleyin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Tüm hamur malzemesini geniş bir kaba alıp yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.
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2
Bezelerden birini avucunuzda açın. Ortasına Antep fıstığı koyup poğaça şeklinde kapatın. Daha sonra pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine ek yeri alta gelecek şekilde yerleştirin. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çatalla uzunlamasına çizikler atın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan tatlıların ilk sıcaklığı gittikten sonra yine ilk sıcaklığı giden şerbeti üzerine gezdirin ve iyice çektikten sonra servis yapın.
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