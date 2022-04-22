Kibrit Baklavası
Kibrit baklavası olarak da bilinen kesme kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İftar sonrası tatlı tarifi arayanlar için kesme kadayıf tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için tencereye su ve toz şekeri alıp kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.
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2
Baklavalık yufkayı ince kesip kadayıfa benzer hamurlar hazırlayın. Kestiğiniz hamurların yarısını orta boy fırın kabına yerleştirin. Arasına cevizi serpin.
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3
Kalan hamurları üzerine kapatın ve eritilmiş tereyağını gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp, ilk sıcağının çıkması için 5 dakika dinlendirin.
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4
Üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince dilimleyin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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