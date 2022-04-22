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Kibrit Baklavası

Kibrit Baklavası
KOLAY 20 DAKİKA

Kibrit baklavası olarak da bilinen kesme kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İftar sonrası tatlı tarifi arayanlar için kesme kadayıf tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için tencereye su ve toz şekeri alıp kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

  • 2

    Baklavalık yufkayı ince kesip kadayıfa benzer hamurlar hazırlayın. Kestiğiniz hamurların yarısını orta boy fırın kabına yerleştirin. Arasına cevizi serpin.

  • 3

    Kalan hamurları üzerine kapatın ve eritilmiş tereyağını gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp, ilk sıcağının çıkması için 5 dakika dinlendirin.

  • 4

    Üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince dilimleyin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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