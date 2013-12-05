Bademli Un Helvası

Tereyağını eritip, unu ekleyin. Rengi koyu sarı olana dek karıştırarak kavurun. Ayrı bir yerde süt ve toz şekeri, toz şeker eriyene dek kaynatın. Vanilya ekleyip ocaktan alın. Una badem ilave edip karıştırın. Ardından sütlü karışımı ekleyip tekrar karıştırın. Ocaktan alıp, tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika dinlendirin. Dilediğiniz şekildeki bir kalıbın tabanına badem yerleştirin. Üzerine hafif bastırarak helvayı yayın. Kalıptan ters çevirip çıkarın. Bademle süsleyip servis yapın.