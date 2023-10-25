Şerbetli tatlılar arasında oldukça rağbet gören revani, kolay yapımı ve nefis tarifi ile de sofraları taçlandırmaktadır. Bu noktada, ‘Nefis revani tatlısı nasıl yapılır?’ sorusunun yanıtı, evde ilk kez yapacaklar tarafından araştırılmaktadır. İşte, pratik ve nefis revani tarifi.