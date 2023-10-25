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Revani Tarifi

Revani Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Şerbetli tatlılar arasında oldukça rağbet gören revani, kolay yapımı ve nefis tarifi ile de sofraları taçlandırmaktadır. Bu noktada, ‘Nefis revani tatlısı nasıl yapılır?’ sorusunun yanıtı, evde ilk kez yapacaklar tarafından araştırılmaktadır. İşte, pratik ve nefis revani tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için su ve toz şekeri orta boy bir tencereye alın. Su hafif kaynayıp, toz şeker eriyince altını kısın, beş dakika koyulaşıncaya kadar pişirin.

  • 2

    Limon suyu ekleyip, ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Yumurtaları mikser yardımıyla çırpın. Tozşekeri ekleyip iyice çırpın.

  • 3

    Sırayla önce yoğurdu, ardından zeytinyağını, irmiği ve unu ilave edin. Portakal kabuğunun beyaz kısmını almadan rendeleyerek hamura ekleyin.

  • 4

    Büyük dikdörtgen bir fırın kabına karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika üstü kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp, hafif soğuduktan sonra üstüne kürdan yardımıyla delikler açın.

  • 5

    Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin. Şerbeti iyice çekip soğuyunca dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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