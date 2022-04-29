Tarif Ara
Öğünler Şerbetli Tatlılar Tulumba tatlısı

Tulumba Tatlısı

Tulumba Tatlısı
KOLAY 15 DAKİKA

Klasik lezzetlerimizden olan tulumba tatlısını evde hazırlamak oldukça kolay. Pratik tarifi ve kolay yapımıyla çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Öncelikle şerbeti hazırlayın. Tencereye su ve tereyağını alıp kaynatın. Kaynayınca üzerine unu ekleyip 2 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

  • 2

    Daha sonra ocaktan aldığınız hamura pirinç unu, nişasta ve irmiği ekleyip karıştırın. Ardından ılınan hamura teker teker yumurtaları ekleyip iyice karıştırın.

  • 3

    Hazır olan hamuru sıkma torbasına doldurup tencereye koyduğunuz soğuk sıvı yağa tulumba şeklinde, yarım parmak uzunluğunda hamurları sıkın.

  • 4

    Orta hararetli ocakta iyice kızarana kadar kızartın. İlk sıcaklığı çıkan tulumbaları önceden hazırladığınız soğuk şerbete atın. Yarım saat bekletin. Servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Golf Maraşım’dan Ramazan Sofralarına Enfes Çikolatalı Baklava Tarifi
KOLAY

Golf Maraşım’dan Ramazan Sofralarına Enfes Çikolatalı Baklava Tarifi

Muhallebili Muska Tatlısı Tarifi
ZOR

Muhallebili Muska Tatlısı Tarifi

Sarığı Burma
ORTA

Sarığı Burma

Çikolatalı un helvası
KOLAY 25 DAKİKA

Çikolatalı un helvası