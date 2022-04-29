Tulumba Tatlısı
Klasik lezzetlerimizden olan tulumba tatlısını evde hazırlamak oldukça kolay. Pratik tarifi ve kolay yapımıyla çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle şerbeti hazırlayın. Tencereye su ve tereyağını alıp kaynatın. Kaynayınca üzerine unu ekleyip 2 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
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2
Daha sonra ocaktan aldığınız hamura pirinç unu, nişasta ve irmiği ekleyip karıştırın. Ardından ılınan hamura teker teker yumurtaları ekleyip iyice karıştırın.
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3
Hazır olan hamuru sıkma torbasına doldurup tencereye koyduğunuz soğuk sıvı yağa tulumba şeklinde, yarım parmak uzunluğunda hamurları sıkın.
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4
Orta hararetli ocakta iyice kızarana kadar kızartın. İlk sıcaklığı çıkan tulumbaları önceden hazırladığınız soğuk şerbete atın. Yarım saat bekletin. Servis yapın.
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