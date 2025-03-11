Taş Kadayıf
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç malzeme için iri çekilmiş ceviz ve tarçını harmanlayın.
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2
Şerbet için su ve toz şekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra limon suyunu ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
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3
Hamur için bütün malzemeyi karıştırıp krep hamurundan daha akışkan bir hamur elde edin. Ilık bir yerde 10-15 dakika mayalanması için bekletin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtıp hazırladığınız hamurdan bir kepçe alıp içine dökün ve düzelterek yayın. Hamurun üstünde hava kabarcıkları oluşunca çevirmeden tavadan alın. Pişirdiğiniz hamur tamamen soğumadan tavaya değmeyen yüzeyine iç malzemeden koyup çatalla bastırarak kapatın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.
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4
Bulamak için yumurtaları geniş bir kaba alıp çırpın. Hazırladığınız taş kadayıfları yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartın. Kızaran kadayıfları önceden hazırladığınız ve soğuttuğunuz şerbetin içine atın. Şerbeti iyice çekince içinden alın. Çekilmiş ceviz serperek servis yapın.
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