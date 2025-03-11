Taş Kadayıf

Hamur için bütün malzemeyi karıştırıp krep hamurundan daha akışkan bir hamur elde edin. Ilık bir yerde 10-15 dakika mayalanması için bekletin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtıp hazırladığınız hamurdan bir kepçe alıp içine dökün ve düzelterek yayın. Hamurun üstünde hava kabarcıkları oluşunca çevirmeden tavadan alın. Pişirdiğiniz hamur tamamen soğumadan tavaya değmeyen yüzeyine iç malzemeden koyup çatalla bastırarak kapatın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.