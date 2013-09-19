Zeytinli Roka Salatası

Rokaları yıkayıp ufak parçalar halinde doğrayın. Siyah zeytinleri küçük küçük dilimleyin. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Zeytin ve domatesleri rokaların üzerine yerleştirin. Başka bir kabın içinde balzamik sirke, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, servis yapın.