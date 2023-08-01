Tarif Ara
Öğünler Salata Domatesli nohut salatası

Domatesli Nohut Salatası

Domatesli Nohut Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Domatesli nohut salatası, taze sebzeler ve enfes sosuyla tam bir yaz günü salatasıdır. Nefis sosu ile severek tüketeceğiniz Domatesli Nohut Salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Mor Lahanalı Patates Salatası
ORTA 30 DAKİKA

Mor Lahanalı Patates Salatası

Közlenmiş Biberli Nohut Salatası
ORTA 20 DAKİKA

Közlenmiş Biberli Nohut Salatası

Taze Patates Salatası
KOLAY

Taze Patates Salatası

Çilekli Lahana Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Çilekli Lahana Salatası