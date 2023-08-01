Domatesli Nohut Salatası
Domatesli nohut salatası, taze sebzeler ve enfes sosuyla tam bir yaz günü salatasıdır. Nefis sosu ile severek tüketeceğiniz Domatesli Nohut Salatası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Haşlanmış nohudu iyice kurulayıp zeytinyağı, kimyon, toz kırmızı biber, zerdeçal ve tuz ilave ederek harmanlayın. Pişirme kağıdı kaplanmış fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirin.
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2
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından alıp kurumasını önlemek için üzerini mutfak havlusu ile kapatıp soğumaya bırakın.
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3
Domatesleri yıkayıp kurulayın ve her birini büyüklüğüne göre ikiye veya dörde bölün. Nohut dahil tüm malzemeyi geniş bir kapta harmanlayıp servis yapın.
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