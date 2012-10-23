Yufka Çanağında Mevsim Salatası

Yufka çanağı için, ısıya dayanıklı orta büyüklükte bir kaseyi ters çevirin. Dış yüzeyini tereyağı ile iyice yağlayın. Üzerine yufkayı yapıştırın. Kenarlarını kesip, az tereyağı sürün ve yeniden üzerine yapıştırın.