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Öğünler Salata Yufka çanağında mevsim salatası

Yufka Çanağında Mevsim Salatası

Yufka Çanağında Mevsim Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yufka çanağı için, ısıya dayanıklı orta büyüklükte bir kaseyi ters çevirin. Dış yüzeyini tereyağı ile iyice yağlayın. Üzerine yufkayı yapıştırın. Kenarlarını kesip, az tereyağı sürün ve yeniden üzerine yapıştırın.
  • 2
    Kaseyi fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yufka pembeleşene dek pişirin. Salata için brokoliyi sıcak suda 2-3 saniye dinlendirip, soğuk sudan geçirin. Havucu meyve soyacağı ile dilimleyin.
  • 3
    Tüm salata malzemesini yufka çanağına yerleştirin. Sos malzemesini iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

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