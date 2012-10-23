Yufka Çanağında Mevsim Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yufka çanağı için, ısıya dayanıklı orta büyüklükte bir kaseyi ters çevirin. Dış yüzeyini tereyağı ile iyice yağlayın. Üzerine yufkayı yapıştırın. Kenarlarını kesip, az tereyağı sürün ve yeniden üzerine yapıştırın.
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2
Kaseyi fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yufka pembeleşene dek pişirin. Salata için brokoliyi sıcak suda 2-3 saniye dinlendirip, soğuk sudan geçirin. Havucu meyve soyacağı ile dilimleyin.
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3
Tüm salata malzemesini yufka çanağına yerleştirin. Sos malzemesini iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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