Yeşil Mercimek Salatası
Yeşil mercimeğin doyurucu tadı, taze sebzeler ve zeytinyağıyla buluşuyor. Sağlıklı, pratik ve enerjik bir salata alternatifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mercimeği dağılmayacak şekilde haşlayıp süzün. Domateslerin kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Kornişon turşu ve taze soğanı da küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeyi karıştırıp servis tabağına alın.
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2
Kırmızı kuru soğanı halka halka doğrayın. Nane, maydanoz ve dereotunu kıyın. Salatanın üzerine soğan ve yeşillikleri serpin. Limon suyunu, zeytinyağı ve tuzla iyice karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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