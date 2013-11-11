Semizotu Salatası

Semizotunun saplarını ayıklayın ve birkaç su yıkayıp, süzün. Kağıt havlu ile suyunu aldıktan sonra servis tabağına alın. Küp şeklinde doğranmış beyaz peynir, iri parçalara ayırdığınız ceviz ve dörde bölünmüş kiraz domatesi ekleyin.