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Karabuğdaylı Roka Salatası

Karabuğdaylı Roka Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Protein değeri ve lif oranı yüksek salatalar hazırlayarak sağlıklı beslenebilirsiniz. İşte kolay tarifi ve besleyici tarifiyle Karabuğdaylı Roka Salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

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