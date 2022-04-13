Karabuğdaylı Roka Salatası

Karabuğdayı küçük bir tencereye alıp yarım tatlı kaşığı tuz ve sıcak suyla beraber haşlayın. Suyunu çekince karıştırıp ocaktan alın. Diğer taraftan yağı bir tavaya alıp mantarı ekleyin. Tuz ve baharatını ayarlayıp soteleyin.