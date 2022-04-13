Karabuğdaylı Roka Salatası
Protein değeri ve lif oranı yüksek salatalar hazırlayarak sağlıklı beslenebilirsiniz. İşte kolay tarifi ve besleyici tarifiyle Karabuğdaylı Roka Salatası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karabuğdayı küçük bir tencereye alıp yarım tatlı kaşığı tuz ve sıcak suyla beraber haşlayın. Suyunu çekince karıştırıp ocaktan alın. Diğer taraftan yağı bir tavaya alıp mantarı ekleyin. Tuz ve baharatını ayarlayıp soteleyin.
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2
Derin bir salata kasesine önce rokayı sonra karabuğdayı ve en son mantarı ekleyin. Doğranmış kırmızı biberi katın. Üzerine balzamik sirke, zeytinyağı ve tuzu gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.
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