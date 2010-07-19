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Öğünler Salata Roka salatası

Roka Salatası

Roka Salatası
KOLAY

Kolay hazırlanışıyla roka salatası tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Rokanın saplarını ayıklayın ve elinizle iri parçalar halinde koparın. Servis tabağına aldığınız rokanın üzerine küp doğranmış beyaz peynir ile ikiye bölünmüş kiraz domatesleri gelişigüzel serpiştirin.
  • 2
    Bir kasede zeytinyağı, dövülmüş sarımsak, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Tatların birbirine geçmesi için buzdolabında yarım saat bekletin ve servis yapın.

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