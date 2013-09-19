Parmesanlı Roka Salatası
Taze rokalar, ince dilimlenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağı ile hazırlanan bu hafif salata, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık.
Malzemeler
Yapılışı
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Rokaları yıkayıp, bir salata tabağına alın. Üzerine turp dilimleri ve parmesan peyniri dilimlerini yerleştirin. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, limonsuyu, balzamik sirke, hardal, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Bu sosu roka yapraklarının üzerine gezdirin. Kiraz domateslerle süsleyip, servis yapın.
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