Tarif Ara
Öğünler Salata Parmesanlı roka salatası

Parmesanlı Roka Salatası

Parmesanlı Roka Salatası
ORTA

Taze rokalar, ince dilimlenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağı ile hazırlanan bu hafif salata, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kuskus Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Kuskus Salatası

Nohutlu ve Tavuk Etli Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Nohutlu ve Tavuk Etli Salata

Kuşkonmazlı Salata
KOLAY

Kuşkonmazlı Salata

Patlıcanlı Tavuk Salatası Tarifi
ORTA

Patlıcanlı Tavuk Salatası Tarifi