Sardalyalı Patates Salatası

Patatesleri yıkayın. Taze patates kullanıyorsanız kabuklu olarak kullanabilirsiniz. Patatesleri dilimleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ile pişirme kağıdı serili bir tepsiye üst üst gelmeyecek şekilde dizin.