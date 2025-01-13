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Öğünler Salata Sardalyalı patates salatası

Sardalyalı Patates Salatası

Sardalyalı Patates Salatası
35 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patatesleri yıkayın. Taze patates kullanıyorsanız kabuklu olarak kullanabilirsiniz. Patatesleri dilimleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ile pişirme kağıdı serili bir tepsiye üst üst gelmeyecek şekilde dizin.

  • 2

    Önceden ısıtılmış 200 fırında 15 dakika pişirin. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, kıyılmış taze soğan, sarımsak, tuz ve toz kırmızıbiberi karıştırın.

  • 3

    Sıcak patateslerle sosu harmanlayın. Sardalyaleri yıkayıp kurulayın. 1 çay kaşığı tuz ve kalan zeytinyağı ile karıştırıp ızgara yapın.

  • 4

    Doğranmış yeşilliklerle patatesleri karıştırın. Üzerine sardalyaları yerleştirin ve dilimlenmiş limonla birlikte servis yapın.

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