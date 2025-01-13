Sardalyalı Patates Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri yıkayın. Taze patates kullanıyorsanız kabuklu olarak kullanabilirsiniz. Patatesleri dilimleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ile pişirme kağıdı serili bir tepsiye üst üst gelmeyecek şekilde dizin.
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2
Önceden ısıtılmış 200 fırında 15 dakika pişirin. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, kıyılmış taze soğan, sarımsak, tuz ve toz kırmızıbiberi karıştırın.
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3
Sıcak patateslerle sosu harmanlayın. Sardalyaleri yıkayıp kurulayın. 1 çay kaşığı tuz ve kalan zeytinyağı ile karıştırıp ızgara yapın.
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4
Doğranmış yeşilliklerle patatesleri karıştırın. Üzerine sardalyaları yerleştirin ve dilimlenmiş limonla birlikte servis yapın.
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