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Öğünler Salata Kuskus salatası

Kuskus Salatası

KOLAY 15 DAKİKA

Nefis kuskus salata tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    5-6 su bardağı suyu tencereye alın. Tuz ilave edip kaynatın.

  • 2

    Kuskus ve zeytinyağını ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

  • 3

    Fazla suyunu süzüp karıştırma kabına alın. Üzerine halka doğranmış kornişon turşu, küp doğranmış havuç, mısır, ikiye kesilmiş kiraz domates ekleyip harmanlayın.

  • 4

    Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp, servis tabaklarına alın.

  • 5

    Arzuya göre pul biber serpip soğuk olarak servis yapın.

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