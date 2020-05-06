Kuskus Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
5-6 su bardağı suyu tencereye alın. Tuz ilave edip kaynatın.
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2
Kuskus ve zeytinyağını ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.
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3
Fazla suyunu süzüp karıştırma kabına alın. Üzerine halka doğranmış kornişon turşu, küp doğranmış havuç, mısır, ikiye kesilmiş kiraz domates ekleyip harmanlayın.
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4
Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu iyice çırpıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp, servis tabaklarına alın.
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5
Arzuya göre pul biber serpip soğuk olarak servis yapın.
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