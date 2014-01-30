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Lüfer Salata

Lüfer Salata
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Lüferi temizledikten sonra sıcak suda haşlayın. Sonrasında soğumaya bırakın.
  • 2
    Bir kapta tüm doğranmış sebzeleri karıştırın.
  • 3
    Başka bir kapta sos için, yarım çay bardağı zeytinyağı, limon suyu ve sirkeyi karıştırıp, sebzelerin üzerine gezdirin.
  • 4
    Balığı arzu ettiğiniz şekilde doğrayıp, salataya ilave ederek servis yapın.

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