Lüfer Salata
Malzemeler
Yapılışı
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1
Lüferi temizledikten sonra sıcak suda haşlayın. Sonrasında soğumaya bırakın.
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2
Bir kapta tüm doğranmış sebzeleri karıştırın.
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3
Başka bir kapta sos için, yarım çay bardağı zeytinyağı, limon suyu ve sirkeyi karıştırıp, sebzelerin üzerine gezdirin.
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4
Balığı arzu ettiğiniz şekilde doğrayıp, salataya ilave ederek servis yapın.
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