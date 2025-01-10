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Kuş Otlu Enginar Salatası

Kuş Otlu Enginar Salatası
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Kuş otlu enginar salatası tarifiyle ferahlatıcı ve sağlıklı bir lezzet keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanı jülyen doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile düşük ısıda karamelize olana kadar kavurun.

  • 2

    Enginar, dilimlenmiş sarımsak ve limon otunu ilave edin. Limon ve portakalın suyunu sıkıp ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Yine düşük ısıda enginarlar yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alın. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirip demlenmeye bırakın.

  • 3

    Kuş otları ayıklayıp yıkayın ve iyice kurulayın. Enginarın suyuyla iyice harmanlayın. Enginarları servis tabağına alın. Üzerlerine otları pay edip servis yapın.

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