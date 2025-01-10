Kuş Otlu Enginar Salatası

Enginar, dilimlenmiş sarımsak ve limon otunu ilave edin. Limon ve portakalın suyunu sıkıp ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Yine düşük ısıda enginarlar yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alın. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirip demlenmeye bırakın.