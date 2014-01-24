Kimyonlu Ilık Havuç Salatası
Havucun doğal tatlılığı, kimyonun sıcak aromasıyla buluşuyor. Sağlıklı, pratik ve farklı bir salata deneyimi!
Malzemeler
Yapılışı
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Havucu üzerini çok az geçecek kadar suyla haşlayın. Suyunu çekmesine yakın, kimyon, tuz, karabiber, pul biber, kekik ve dövülmüş sarımsak ilave edin. Suyunu çekince servis yapın.
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