Yeşil Elmalı Maş Fasulyesi Salatası
Doyurucu ve hafif bir tarif arayanlar için birebir. Elmaların ekşiliği, narın tatlılığı ve peynirin tuzluluğunu bir araya getirerek lezzet kombinasyonu yakalayan bu tarifle hem doyacaksın hem de hafif bir öğün geçirmiş olacaksınız.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Derin bir kapta maş fasulyesi, nane, zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesini harmanlayın.
-
2
Elmayı ince dilimleyin. Kalan 1 tatlı kaşığı elma sirkesinde birkaç dakika bekletip lezzetlendirin.
-
3
Peynir toplarını sarı hardal tohumuna bulayın.
-
4
Tüm malzemeleri servis tabağında birleştirin. Servis için üzerine zeytin, nar ve çiçek serpiştirin. Bekletmeden servis yapın.
Maş Fasulyesi ile Neler Yapılır?
Maş fasulyesi sadece salata olarak kullanılan bir yiyecek değildir. Bir çok farklı yemek için kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse maş fasulyeli pilav, maş fasulyesi çorbası gibi bir çok tarif içerisinde yer alır.
Maş Fasulyesi Önceden Haşlanır Mı?
Maş fasulyesini bir gece önceden haşlamak daha kolay hazırlanmasını sağlar.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Zeytinli & Hurmalı Tatlar
- İnci Bak'tan Davet Menüsü
- Danilo Zanna ile İtalya Mutfağı