Yeşil Elmalı Maş Fasulyesi Salatası

Tüm malzemeleri servis tabağında birleştirin. Servis için üzerine zeytin, nar ve çiçek serpiştirin. Bekletmeden servis yapın.

Maş Fasulyesi ile Neler Yapılır?

Maş fasulyesi sadece salata olarak kullanılan bir yiyecek değildir. Bir çok farklı yemek için kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse maş fasulyeli pilav, maş fasulyesi çorbası gibi bir çok tarif içerisinde yer alır.

Maş Fasulyesi Önceden Haşlanır Mı?

Maş fasulyesini bir gece önceden haşlamak daha kolay hazırlanmasını sağlar.