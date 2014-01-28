Tarif Ara
Öğünler Salata Kazayağı salatası

Kazayağı Salatası

Kazayağı Salatası
KOLAY

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kazayağı otunu kaynar suyun içine atıp, 2 dakika haşlayın. Delikli kepçeyle alıp, soğuk suya daldırın ve çıkarın. Süzgece koyup suyunu süzdürün.
  • 2
    Sonrasında kesme şeker büyüklüğünde doğrayıp, servis tabağına aktarın. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuzunu ekleyip karıştırın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Taze Bakla Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Taze Bakla Salatası

Kionalı Caprese Salatası
KOLAY

Kionalı Caprese Salatası

Avokado Salatası
ORTA 20 DAKİKA

Avokado Salatası

Kırmızı Mercimekli Filizli Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Kırmızı Mercimekli Filizli Salata