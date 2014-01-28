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Salata
Kazayağı salatası
Kazayağı Salatası
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Malzemeler
1 kg kazayağı otu
1 kahve fincanı sızma zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı
1
Kazayağı otunu kaynar suyun içine atıp, 2 dakika haşlayın. Delikli kepçeyle alıp, soğuk suya daldırın ve çıkarın. Süzgece koyup suyunu süzdürün.
2
Sonrasında kesme şeker büyüklüğünde doğrayıp, servis tabağına aktarın. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuzunu ekleyip karıştırın.
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KAZAYAĞI SALATASI
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